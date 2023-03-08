ДТЕК попри війну інвестував майже 4 млрд грн у видобуток вугілля в 2022

У 2022 році компанія ДТЕК інвестувала 3,9 млрд гривень у вуглевидобувні підприємства для надійної роботи теплових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва в Facebook .

"Щоб підтримати стійкість українського енергетичного фронту в умовах війни, інвестиції компанії у вугледобувні підприємства, а іншими словами - у підтримку українського видобутку, за підсумками минулого року склали майже 3,9 млрд грн", - написав він.

Салєєв додав, що це дозволяє вже зараз розпочати підготовку до наступного опалювального сезону, який через руйнування енергосистеми несе для українських енергетиків, ремонтників, шахтарів і машинобудівників чимало викликів.

Нагадаємо, попри війну шахти ДТЕК у 2022 році зберегли видобуток вугілля на минулорічному рівні для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми.