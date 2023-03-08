ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК попри війну інвестував майже 4 млрд грн у видобуток вугілля в 2022

Новость на русском →
Середа 08 березня 2023 14:12
ДТЕК попри війну інвестував майже 4 млрд грн у видобуток вугілля в 2022 Фото: ДТЕК попри війну інвестував майже 4 млрд грн у видобуток вугілля в 2022 (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У 2022 році компанія ДТЕК інвестувала 3,9 млрд гривень у вуглевидобувні підприємства для надійної роботи теплових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва в Facebook.

"Щоб підтримати стійкість українського енергетичного фронту в умовах війни, інвестиції компанії у вугледобувні підприємства, а іншими словами - у підтримку українського видобутку, за підсумками минулого року склали майже 3,9 млрд грн", - написав він.

Салєєв додав, що це дозволяє вже зараз розпочати підготовку до наступного опалювального сезону, який через руйнування енергосистеми несе для українських енергетиків, ремонтників, шахтарів і машинобудівників чимало викликів.

Нагадаємо, попри війну шахти ДТЕК у 2022 році зберегли видобуток вугілля на минулорічному рівні для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь