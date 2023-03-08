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ДТЭК, несмотря на войну, инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 году

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Среда 08 марта 2023 14:12
ДТЭК, несмотря на войну, инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 году Фото: ДТЭК, несмотря на войну, инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В 2022 году компания ДТЭК инвестировала 3,9 млрд гривен в угледобывающие предприятия для надежной работы тепловых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.

"Чтобы поддержать устойчивость украинского энергетического фронта в условиях войны, инвестиции компании в угледобывающие предприятия, а иными словами - в поддержку украинской добычи, по итогам прошлого года составили почти 3,9 млрд грн", - написал он.

Салеев добавил, что это позволяет уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, который из-за разрушения энергосистемы несет для украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей немало вызовов.

Напомним, несмотря на войну, шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на прошлогоднем уровне для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы.

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