ДТЕК попередив про фейкові канали в соцмережах: як розпізнати
Енергетична компанія ДТЕК попередила споживачів про фейкові комунікаційні канали з назвою ДТЕК, що є складовою ворожої інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Як зазначається у повідомленні компанії, російська пропаганда створила в соцмережі Telegram десятки фейкових каналів і ботів з вживанням назви ДТЕК. Ворог не має жодних шансів проти Збройних сил України та українських енергетиків, пише ДТЕК, тож, розгорнули широку кампанію з дезінформації, аби сіяти паніку серед українців.
"Їх мета - залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку. У жодному разі не довіряйте фейковим каналам. Не цитуйте. Не поширюйте", - йдеться у повідомленні.
Група ДТЕК нагадала, що єдиний офіційний Telegram-канал компанії авторизований і має синю галочку. А також додала, що ДТЕК щоденно публікує офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення.
При цьому ДТЕК надав перелік посилань на фейкові комунікаційні канали, який постійно оновлюється. Наразі він має такі посилання:
- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot (набирає підписників! Обережно!)
- https://t.me/dtek_svitlo
- https://t.me/DTEKinfo
- @workdonbass_bot
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, які рекомендації надало СБУ українцям, аби уберегтися від російських ІПСО.
Раніше ми писали, що СБУ з початку року вже знешкодила 35 ботоферм.
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