ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК попередив про фейкові канали в соцмережах: як розпізнати

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 грудня 2022 18:59
ДТЕК попередив про фейкові канали в соцмережах: як розпізнати Фото: росіяни активізували дезінформаційну кампанію з назвою ДТЕК (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Зарембо

Енергетична компанія ДТЕК попередила споживачів про фейкові комунікаційні канали з назвою ДТЕК, що є складовою ворожої інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Як зазначається у повідомленні компанії, російська пропаганда створила в соцмережі Telegram десятки фейкових каналів і ботів з вживанням назви ДТЕК. Ворог не має жодних шансів проти Збройних сил України та українських енергетиків, пише ДТЕК, тож, розгорнули широку кампанію з дезінформації, аби сіяти паніку серед українців.

"Їх мета - залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку. У жодному разі не довіряйте фейковим каналам. Не цитуйте. Не поширюйте", - йдеться у повідомленні.

Група ДТЕК нагадала, що єдиний офіційний Telegram-канал компанії авторизований і має синю галочку. А також додала, що ДТЕК щоденно публікує офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення.

При цьому ДТЕК надав перелік посилань на фейкові комунікаційні канали, який постійно оновлюється. Наразі він має такі посилання:

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, які рекомендації надало СБУ українцям, аби уберегтися від російських ІПСО.

Раніше ми писали, що СБУ з початку року вже знешкодила 35 ботоферм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фейки
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України