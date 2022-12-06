ДТЭК предупредил о фейковых каналах в соцсетях: как распознать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ДТЭК.

Как отмечается в сообщении компании, российская пропаганда создала в соцсети Telegram десятки фейковых каналов и ботов с употреблением названия ДТЭК. Враг не имеет никаких шансов против Вооруженных сил Украины и украинских энергетиков, пишет ДТЭК, поэтому развернули широкую кампанию по дезинформации, чтобы сеять панику среди украинцев.

"Их цель - привлечь много подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику. Ни в коем случае не доверяйте фейковым каналам. Не цитируйте. Не распространяйте", - говорится в сообщении.

Группа ДТЭК напомнила, что единственный официальный Telegram-канал компании авторизован и имеет синюю галочку. А также добавила, что ДТЭК ежедневно публикует официальную информацию о ситуации с энергоснабжением, об экстренных и стабилизационных отключениях.

При этом ДТЭК предоставил постоянно обновляющийся перечень ссылок на фейковые коммуникационные каналы. В настоящее время он включает следующие ссылки: