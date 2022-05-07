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ДТЭК помогает в ликвидации затоплений в Киевской области

Фото: ДТЭК помогает в ликвидации затоплений в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК помогает ликвидировать затопление в Киевской области, которое возникло в результате уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить питание с подстанции, которая заживляет насосы, которые выкачивают воду между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем. Это необходимо для того, чтобы запустить насосы, и начать ликвидировать затопление, которые сейчас есть в Демидове и Казаровичах Вышгородского района", - сказал он.

Сахарук добавил, что из-за уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем, в некоторых районах Киевской области ДТЭК начал работать над повышением надежности электроснабжения.

Также он подчеркнул, что ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения в Киевской и Донецкой областях, при этом работы на Киевщине уже находятся на финальной стадии.

Напомним, с начала войны ремонтные бригады ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 1,4 млн потребителей.

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ДТЭККиевская область