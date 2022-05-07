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ДТЭК полностью восстановил электроснабжение в Бородянке и Макарове

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Суббота 07 мая 2022 15:48
ДТЭК полностью восстановил электроснабжение в Бородянке и Макарове
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет более 5 тысячам семей в более 18 населенных пунктах освобожденной Киевской и Донецкой областей. Полностью восстановлено электроснабжение в Бородянской и Макаровской общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"6 мая аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 1 006 домов Киевской области. Работы полностью закончены в Макаровской и Бородянской общинах. Теперь полностью со светом в Бучанском районе - Романовка, Загальцы, Андреевка. В Вышгородском районе - Слобода-Поварская, Калиново. Продолжаются работы по возвращению света в Гостомель, Ирпень, Бучу", - сообщают в ДТЭК.

7 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернулись в свои дома на освобожденных территориях.

В Донецкой области специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 13 населенных пунктов. Свет вернули в дома 4 768 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Пока из-за боевых действий без электроснабжения остаются 256 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Великоновоселковский. Из-за постоянных обстрелов здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отметили в ДТЭК.

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ДТЭК Электроэнергия
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