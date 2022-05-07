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ДТЕК повністю відновив електропостачання в Бородянці і Макарові

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Субота 07 травня 2022 15:48
ДТЕК повністю відновив електропостачання в Бородянці і Макарові
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло понад 5 тисячам родин у понад 18 населених пунктах звільненої Київської та Донецької областей. Повністю відновлено електропостачання у Бородянській та Макарівській громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"6 травня аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 1 006 домівок Київської області. Роботи повністю закінчені у Макарівській і Бородянській громадах. Тепер повністю зі світлом у Бучанському районі - Романівка, Загальці, Андріївка. У Вишгородському районі - Слобода-Кухарська, Калинове. Продовжуються роботи з повернення світла у Гостомель, Ірпінь, Бучу", - повідомляють в ДТЕК.

7 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях.

У Донецькій області спеціалісти енергокомпанії змогли повністю чи частково відновити електропостачання 13 населених пунктів. Світло повернули в оселі 4 768 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Поки що через бойові дії без електропостачання лишаються 256 населених пунктів Донецької області. Найбільш складні напрямками - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через постійні обстріли тут регулярно пошкоджується енергообладнання та лінії. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначили у ДТЕК.

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