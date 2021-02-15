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У Ахметова подписали меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ

Автор: РБК-Украина

Компания ДТЭК (входит в СКМ бизнесмена Рината Ахметова) подписала трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Masdar. Компания входит в инвестиционную компанию Mubadala, которая управляет портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом, в размере $232 млрд.


Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

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Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие международного партнерства в рамках реализации целей новой стратегии ДТЭК 2030.

Mubadala, Masdar и ДТЭК согласно меморандуму, изучат потенциальную возможность совместных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики в Украине и за рубежом.

"ДТЭК поставил для себя цель - достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Мы уже построили ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт, что стало вкладом компании в глобальную борьбу с изменением климата. Сегодня совместно с нашими партнерами Mubadala, Masdar мы делаем следующий шаг на пути к этой цели. Мы приветствуем международное сотрудничество и партнерство как основу будущего успеха. Это честь и ответственность для нашей компании быть проводником для иностранных инвестиций в Украину", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Меморандум был подписан во время официального государственного визита президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Украины Елены Зеленской в ОАЭ.

"Как мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, представленный более чем в 30 странах, Masdar приветствует эту возможность помочь Украине в достижении ее целей в области чистой энергии. Используя наш совместный опыт, Masdar и ДТЭК смогут наилучшим образом определить дальнейший путь развития сектора возобновляемой энергетики Украины", - цитирует пресс-служба ДТЭК слова исполнительного директора Masdar Мохамеда Джамиль Аль Рамахі.

Напомним, ранее ДТЭК выступил за принятие комплексных стратегических мер, чтобы обеспечить долгосрочное стабильное развитие энергетической отрасли для успешной интеграции в энергосистему континентальной Европы в 2023 году.

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