ДТЭК призывает продолжить реформу рынка электроэнергии Украины
ДТЭК выступает за принятие комплексных стратегических мер, чтобы обеспечить долгосрочное стабильное развитие энергетической отрасли для успешной интеграции в энергосистему континентальной Европы в 2023 году.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает РБК-Украина.
По словам Тимченко, текущий кризис на рынке электроэнергии - это следствие фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование.
Финансовый дефицит отрасли с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн.
"Рост задолженности в энергосистеме привели к сокращению затрат на ремонты и инвестиции в основное оборудование как тепловой генерации, так и атомной. Как следствие, мы наблюдаем рост аварийности, и падение надежности энергоснабжения страны. Несмотря на критику со стороны регулятора и обвинения отдельных политических игроков в нестабильной работе ТЭС этой зимой ДТЭК по-прежнему является опорой энергосистемы Украины", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
По его мнению, решение этих системных проблем лежит в создание профессиональной команды, применении лучшего европейского опыта, интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E, установление рыночных подходов к ценообразованию.
"Интеграция Украины в энергетический рынок Европы позволит усилить конкуренцию, снизить цены и повысить качество предоставляемых услуг. При этом важно обеспечить мониторинг на уровне правительства выполнения плана интеграции энергосистем Украины и Европы", - добавил Тимченко.
Конечный срок выполнения всех мероприятий по синхронизации этих двух энергосистем запланирован на 2023 год. При этом, параллельной работе с ENTSO-E будет предшествовать тестирование работы энергосистемы Украины в изолированном режиме на протяжении 2022 года.
В этот период Украина должна показать свою способность обеспечивать надежное энергоснабжение без импорта электроэнергии. Только по результатам этого теста будет принято решение о переходе на параллельную работу энергосистемы Украины с ENTSO-E.
По мнению Тимченко, Украина приблизилась вплотную в критической точке, когда времени на принятие мер почти не осталось. Для того, что энергосистема страны могла быть интегрирована в европейское энергетическое пространство необходимо уже сегодня решить ряд проблемных вопросов энергорынка:
- устранить неопределенность в кадровой политике, создав профессиональную команду в профильных государственных ведомствах.
- погасить долги ГП "Гарантированный покупатель", которые на сегодняшний день превысили 24 млрд грн, перед инвесторами ВИЭ;
- исключить административное вмешательство со стороны регулятора в работу рынка;
- проводить последовательную политику по либерализации тарифов, при этом обращая внимание на необходимость проведения взвешенной социальной поддержки потребителей.
Напомним, ранее Максим Тимченко заявил, что кризис на рынке электроэнергии стал следствием фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование.