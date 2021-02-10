ДТЭК призывает продолжить реформу рынка электроэнергии Украины

ДТЭК выступает за принятие комплексных стратегических мер, чтобы обеспечить долгосрочное стабильное развитие энергетической отрасли для успешной интеграции в энергосистему континентальной Европы в 2023 году.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает РБК-Украина.

По словам Тимченко, текущий кризис на рынке электроэнергии - это следствие фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование.

Финансовый дефицит отрасли с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн.

"Рост задолженности в энергосистеме привели к сокращению затрат на ремонты и инвестиции в основное оборудование как тепловой генерации, так и атомной. Как следствие, мы наблюдаем рост аварийности, и падение надежности энергоснабжения страны. Несмотря на критику со стороны регулятора и обвинения отдельных политических игроков в нестабильной работе ТЭС этой зимой ДТЭК по-прежнему является опорой энергосистемы Украины", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его мнению, решение этих системных проблем лежит в создание профессиональной команды, применении лучшего европейского опыта, интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E, установление рыночных подходов к ценообразованию.

"Интеграция Украины в энергетический рынок Европы позволит усилить конкуренцию, снизить цены и повысить качество предоставляемых услуг. При этом важно обеспечить мониторинг на уровне правительства выполнения плана интеграции энергосистем Украины и Европы", - добавил Тимченко.

Конечный срок выполнения всех мероприятий по синхронизации этих двух энергосистем запланирован на 2023 год. При этом, параллельной работе с ENTSO-E будет предшествовать тестирование работы энергосистемы Украины в изолированном режиме на протяжении 2022 года.

В этот период Украина должна показать свою способность обеспечивать надежное энергоснабжение без импорта электроэнергии. Только по результатам этого теста будет принято решение о переходе на параллельную работу энергосистемы Украины с ENTSO-E.

По мнению Тимченко, Украина приблизилась вплотную в критической точке, когда времени на принятие мер почти не осталось. Для того, что энергосистема страны могла быть интегрирована в европейское энергетическое пространство необходимо уже сегодня решить ряд проблемных вопросов энергорынка: