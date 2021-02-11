ДТЭК поддержал расследование и выявление реальных причин кризиса в энергетике

Компания ДТЭК убеждена в необходимости анализа фундаментальных причин кризисной ситуации на рынке электроэнергии и приветствует любые инициативы по поиску объективных причин сложившейся ситуации.

"В украинских СМИ распространены политические заявления о якобы жалобе в АМКУ, которая направлена исключительно на дискредитацию одного участника рынка. Сообщения в СМИ подкрепляются прямыми обвинениями в якобы "искусственном дефиците электроэнергии" и "ситуации, угрожающей веерными отключениями электроэнергии". Подобные заявления носят политический характер и являются манипулятивными. Их цель - переложить ответственность за кризис в отрасли на одного участника рынка", - говорится в сообщении компании.

ДТЭК призвал украинские СМИ сохранять информационную гигиену и не подыгрывать политически-мотивированным организациям.

В свою очередь, компания подтверждает, что энергетическая отрасль находится в состоянии глубокого кризиса, из-за которого возрастает задолженность в энергосистеме, сокращаются затраты на ремонты и инвестиции в основное оборудование всех видов генерации в Украине.

Как следствие - наблюдается рост аварийности, и падение надежности энергоснабжения страны.

"Текущий кризис на рынке электроэнергии - это следствие фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование и искажение европейских принципов регулирования, допущенные на протяжении 2019-2021 гг." - сообщили в компании.

Это привело к тому, что финансовый дефицит отрасли с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн.

"Несмотря на такую исключительную критическую ситуацию в отрасли, тепловая генерация ДТЭК, отвечая на потребность энергосистемы в маневренных мощностях, уже несколько месяцев работает полным составом оборудования. Тепловая генерация вынуждена была работать сверх прогнозного баланса Минэнерго, так как АЭС не вышли вовремя из ремонтов и аварийно туда уходили в разгар осенне-зимнего периода. Это стало ключевой причиной значительного снижению складов угля на ТЭС в январе", - пояснили в компании.