ДТЕК підтримав розслідування і виявлення реальних причин кризи в енергетиці

Компанія ДТЕК переконана в необхідності аналізу фундаментальних причин кризової ситуації на ринку електроенергії і вітає будь-які ініціативи з пошуку об'єктивних причин ситуації, що склалася.

"В українських ЗМІ поширені політичні заяви про нібито скарги в АМКУ, яка спрямована виключно на дискредитацію одного учасника ринку. Повідомлення в ЗМІ підкріплюються прямими звинуваченнями у нібито "штучному дефіциті електроенергії" і "ситуації, загрозливою віяловими відключеннями електроенергії". Подібні заяви мають політичний характер і є маніпулятивними. Їх мета - перекласти відповідальність за кризу в галузі на одного учасника ринку", - говориться в повідомленні компанії.

ДТЕК закликав українські ЗМІ зберігати інформаційну гігієну і не підігравати політично-вмотивованим організаціям.

Своєю чергою, компанія підтверджує, що енергетична галузь знаходиться в стані глибокої кризи, через яку зростає заборгованість в енергосистемі, скорочуються витрати на ремонти та інвестиції в основне обладнання всіх видів генерації в Україні.

Як наслідок - спостерігається зростання аварійності і падіння надійності енергопостачання країни.

"Поточна криза на ринку електроенергії - це наслідок фундаментальних економічних помилок адміністративного втручання в ціноутворення і спотворення європейських принципів регулювання, допущені протягом 2019-2021 рр." - повідомили в компанії.

Це призвело до того, що фінансовий дефіцит галузі з моменту запуску нової моделі ринку у 2019 році вже перевищує 50 млрд грн.

"Попри таку виняткову критичну ситуацію в галузі, теплова генерація ДТЕК, відповідаючи на потребу енергосистеми в маневрових потужностях, вже кілька місяців працює повним складом обладнання. Теплова генерація змушена була працювати понад прогнозного балансу Міненерго, оскільки АЕС не вийшли вчасно ремонтів та аварійно туди йшли у розпал осінньо-зимового періоду. Це стало ключовою причиною значного зниження складів вугілля на ТЕС у січні", - пояснили в компанії.