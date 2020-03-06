ДТЭК проложил впервые в Украине Wi-Fi в шахте на глубине полкилометра

Иллюстративное фото (dtek.com)

В компании отмечают, что связь под землей является базовым инфраструктурным требованием для проектов безопасности

Компания ДТЭК впервые в истории Украины проложила Wi-Fi связь на глубине 500 метров на шахте "Юбилейная" в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что для этого были использованы почти 130 километров кабеля и установлено 400 точек доступа. На основе этой беспроводной инфраструктуры связи планируется развертывание многофункциональной системы для обеспечения максимальной безопасности шахтеров.

По словам руководителя проекта "Инфраструктура связи" программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Вадима Мирошниченко, связь под землей является базовым инфраструктурным требованием для проектов безопасности.

"Система связи позволит нам в режиме реального времени получать данные с различных датчиков безопасности и сообщать шахтерам об изменении аэрогазовых показателей, с помощью видеокамер мониторить рабочий процесс, при необходимости объявлять и проводить эвакуацию, а горный диспетчер сможет дистанционно помочь работнику при аварии путем направления сообщений на разумную лампу-пейджер, которая также является индивидуальной системой безопасности шахтера", - отметил Мирошниченко.

По его словам, наличие связи позволит решить еще один вопрос - коммуникаций. Сейчас угольные шахты в Украине для связи традиционно используют стационарные подземные телефоны. Чтобы добраться до них, часто требуется преодолеть определенное расстояние или возвращаться на поверхность теряя время, которое особенно ценно, когда надо сообщить о проблеме или получить доступ к важной информации.

В компании отмечают, что благодаря Wi-Fi и специальным смартфонам шахтеры смогут мгновенно общаться через голосовые звонки или текстовые сообщения с поверхностью и диспетчерским пунктом, а также оперативно обмениваться информацией между подземными секциями. Из глубины до 500 метров шахтеры смогут отправлять диспетчеру фотографии и видео, проводить видеотрансляции, консультации вживую, выявлять технические неисправности оборудования и получать разрешения на работу.

По словам руководителя программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрия Осыки, сейчас ДТЭК создает целую цифровую экосистему шахты, в сердце которой - связь как гарант бесперебойной работы технологий под землей.

"Подземная инфраструктура существенно отличается от наземной. Наземная работает через передатчик и уже имеющиеся "вышки". Под землей - этого нет, к тому же подземная беспроводная связь может ослабляться по ряду объективных причин - толща стен, неравенство поверхностей, рабочая техника, запыленность и др. В рамках нашего модуля "Цифровая шахта" мы поставили амбициозную цель - обеспечить бесперебойную работу технологии под землей. И все получилось. До этого в Украине еще не было столь масштабного проекта на такой глубине", - подчеркнул Дмитрий Осыка.

Он добавил, что инфраструктура связи открывает новый спектр возможностей - от мобильных обходов до дистанционного управления, а приобретенный опыт может быть использован и для других сфер и отраслей.

"Такого рода проекты - это наш вклад в трансформацию энергетики, энергонезависимость страны, это доказательство достижений ДТЭК в сфере цифровой трансформации", - добавил Дмитрий Осыка.

Далее в планах компании запустить на шахте автоматическое управление вентиляционным оборудованием, системами транспортировки угля и материалов под землей, системами защиты работников от попадания в опасные зоны работы горных машин и механизмов, а также запуск отслеживания нарушений правил техники безопасности.

Напомним, ДТЭК - крупнейший частный инвестор в энергетику Украины, ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления - 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited, конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Как ранее писало РБК-Украина, глава Киевской областной городской администрации Алексей Чернышов обсудил модернизацию энергосети области с генеральным директором холдинга ДТЭК Максимом Тимченко и генеральным директором "ДТЭК Сети" Иваном Гелюхом.