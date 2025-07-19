ДТЕК планує увійти до "Ліги чемпіонів" європейської енергетики, - Тімченко

"Моя мета - щоб ДТЕК став учасником "Ліги чемпіонів" - однією з провідних європейських енергокомпаній. Бути партнерами провідних європейських компаній - це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація та спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилася на наш план. І ми точно його досягнемо", - сказав він.

Тімченко розповів, що нещодавно ДТЕК побудував першу за 10 років вітрову електростанцію в Румунії.

"Це був несподіваний успіх у нових умовах. Цей проєкт став для мене бенчмарком і довів: ДТЕК може успішно працювати не лише в Україні. І цей шлях продовжиться: за п’ять років частка Європейського Союзу та України у структурі доходів ДТЕК суттєво відрізнятиметься від нинішньої", - наголосив очільник ДТЕК.