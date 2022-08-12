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ДТЭК планирует отремонтировать 26 энергоблоков ТЭС для прохождения отопительного сезона

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Пятница 12 августа 2022 13:52
ДТЭК планирует отремонтировать 26 энергоблоков ТЭС для прохождения отопительного сезона Фото: ДТЭК планирует отремонтировать 26 энергоблоков ТЭС для прохождения отопительного сезона (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" в рамках подготовки к отопительному сезону планирует отремонтировать 26 энергоблоков ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Уже завершены ремонты 12 блоков теплоэлектростанций, 4 - в процессе, а еще 10 предварительно запланировано реализовать до конца года.

Всего по состоянию на сегодня специалисты "ДТЭК Энерго" реализовали более 60% запланированной годовой ремонтной кампании на ТЭС. Инвестиции в ремонты за 7 месяцев этого года составили почти 1 миллиард гривен.

"События последних дней вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж России в очередной раз доказывают, что Украине надо готовиться к самой сложной зиме и таким же сверхсложным вызовам. Мы понимаем критическое значение маневренных мощностей тепловой генерации на энергетическом фронте страны. Поэтому наши энергетики и специалисты ремонтных организаций работают 24/7 и делают все возможное, чтобы подготовить оборудование для обеспечения надежности украинской энергосистемы", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все времена независимости Украины.

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ДТЭК Отопительный сезон
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