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ДТЕК планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС для проходження опалювального сезону

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П'ятниця 12 серпня 2022 13:52
ДТЕК планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС для проходження опалювального сезону Фото: ДТЕК планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС для проходження опалювального сезону (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" в рамках підготовки до опалювального сезону планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Вже завершено ремонти 12 блоків теплоелектростанцій, 4 - в процесі, а ще 10 попередньо заплановано реалізувати до кінця року.

Усього станом на сьогодні спеціалісти "ДТЕК Енерго" реалізували понад 60% запланованої річної ремонтної кампанії на ТЕС. Інвестиції в ремонти за 7 місяців цього року склали майже 1 мільярд гривень.

"Події останніх днів навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж Росії вчергове доводять, що Україні треба готуватися до найскладнішої зими і таких же надскладних викликів. Ми розуміємо критичне значення маневрених потужностей теплової генерації на енергетичному фронті країни. Тому наші енергетики та спеціалісти ремонтних організацій працюють 24/7 і роблять все можливе, щоб підготувати обладнання для забезпечення надійності української енергосистеми", - цитує прес-служба слова генерального директора "ТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

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ДТЕК Опалювальный сезон
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