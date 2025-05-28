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ДТЕК переміг у міжнародній премії PR Week з проєктом про наслідки атак на енергетику

Фото: ДТЕК переміг у міжнародній премії PR Week з проєктом про наслідки атак на енергетику (dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК отримала нагороду на міжнародній премії PR Week Global Awards 2025 за проєкт "Трансформатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі керівника департаменту з комунікацій ДТЕК Фелікса Зінченка.

"Проєкт ДТЕК "Трансформатор", який ви, ймовірно, бачили на Контрактовій площі в Києві, здобув перемогу у міжнародній премії PR Week Global Awards 2025 у категорії Issues and Crisis. Також ми увійшли до фіналу в категорії Creative Idea. Це міжнародне визнання - не просто трофей. Це сигнал: світ бачить, чує і реагує", - написав він.

Зінченко наголосив, що цього року ДТЕК став єдиною українською компанією, яка дійшла до фіналу премії.

"Ми розповіли історію про наслідки російських атак на енергетику України і нас почули: світові медіа, експерти та журі високо оцінили силу нашого меседжу. "Трансформатор" - це не просто артоб’єкт. Це увага, перетворена на підтримку", - підкреслив він.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав дві золоті нагороди Effie Awards Ukraine 2024 за соціально важливу кампанію "Битва за світло", в якій бере участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

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