ДТЕК передав профілакторій ТЕС під реабілітаційний центр для ветеранів у Вінницькій області

"Компанія "ДТЕК Енерго" завершила безкоштовну передачу санаторію-профілакторію ТЕС у комунальну власність територіальної громади у Віннцькій", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це рішення було прийнято на сесії Ладижинської міської ради 29 липня.

В ДТЕК наголосили, що після комплексної реконструкції об’єкт буде використовуватися як сучасний реабілітаційний центр для ветеранів, людей з інвалідністю та постраждалих від війни, які потребують відновлення.

"Реабілітаційний центр на Вінниччині - важлива опора для ветеранів і громади. Для ДТЕК Енерго це частина системної ветеранської підтримки, як всередині компанії, так і ззовні - у співпраці з громадами", - прокоментував генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

За його словами, компанія підтримує демобілізованих працівників і долучається до ініціатив, що допомагають у їхній адаптації.

"Дякую міській раді, партнерам і благодійникам за спільну роботу. Такі проєкти - приклад ефективної співпраці бізнесу, влади й суспільства задля важливих змін", - додав гендиректор ДТЕК.

