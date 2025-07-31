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ДТЕК передав профілакторій ТЕС під реабілітаційний центр для ветеранів у Вінницькій області

Фото: ДТЕК передав профілакторій ТЕС під реабілітаційний центр для ветеранів (energo.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

ДТЕК передав профілакторій ТЕС у власність громади Ладижина. На його базі створять сучасний реабілітаційний центр для ветеранів та постраждалих від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Компанія "ДТЕК Енерго" завершила безкоштовну передачу санаторію-профілакторію ТЕС у комунальну власність територіальної громади у Віннцькій", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це рішення було прийнято на сесії Ладижинської міської ради 29 липня.

В ДТЕК наголосили, що після комплексної реконструкції об’єкт буде використовуватися як сучасний реабілітаційний центр для ветеранів, людей з інвалідністю та постраждалих від війни, які потребують відновлення.

"Реабілітаційний центр на Вінниччині - важлива опора для ветеранів і громади. Для ДТЕК Енерго це частина системної ветеранської підтримки, як всередині компанії, так і ззовні - у співпраці з громадами", -  прокоментував генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

За його словами, компанія підтримує демобілізованих працівників і долучається до ініціатив, що допомагають у їхній адаптації.

"Дякую міській раді, партнерам і благодійникам за спільну роботу. Такі проєкти - приклад ефективної співпраці бізнесу, влади й суспільства задля важливих змін", - додав гендиректор ДТЕК.
 

Меморандум про співпрацю між ДТЕК та міською радою Ладижина

В компанії підкреслили, що меморандум про співпрацю між ДТЕК та міською радою Ладижина був підписаний 29 листопада 2023 року.

На його основі санаторій-профілакторій ТЕС компанії був переданий громаді у безкоштовне користування, а відтепер - у її власність.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів.

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ДТЕКВетераниВінницька область