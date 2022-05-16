ДТЭК передал защитникам Украины 142 автомобиля

С начала войны группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова передала защитникам Украины из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Группа ДТЭК оказывает всестороннюю поддержку ВСУ и сил территориальной обороны, организуя покупку и доставку необходимых средств защиты, продуктов питания и передавая транспортные средства", - сообщили в компании.

"Помощь Украине и украинцам - наш приоритет. Это последовательная позиция нашего акционера Рината Ахметова, которую он выражает с 2014 года. Мы всегда будем оказывать необходимую поддержку украинской армии и сделаем все от себя зависящее, чтобы остановить военную агрессию против нашей страны", - добавил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, предприятия Рината Ахметова и его благотворительный фонд с начала полномасштабной войны передали более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи населению, пострадавшему от войны.