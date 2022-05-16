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ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі

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Понеділок 16 травня 2022 14:42
ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі Фото: ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

З початку війни група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова передала захисникам України з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Група ДТЕК надає всебічну підтримку ЗСУ та силам територіальної оборони, організовуючи купівлю та доставку необхідних засобів захисту, продуктів харчування та передаючи транспортні засоби", - повідомили в компанії.

"Допомога Україні та українцям - наш пріоритет. Це послідовна позиція нашого акціонера Ріната Ахметова, яку він висловлює з 2014 року. Ми завжди будемо надавати необхідну підтримку українській армії та зробимо все від себе залежне, щоб зупинити воєнну агресію проти нашої країни", - додав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, підприємства Ріната Ахметова та його благодійний фонд з початку повномасштабної війни передали понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

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