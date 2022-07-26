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ДТЭК передал защитникам Полтавской области еще тысячу бронепластин

Фото: ДТЭК передал защитникам Полтавской области еще тысячу бронепластин (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

ДТЭК предоставила Полтавской областной военной администрации еще 1000 бронепластин для нужд военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Сейчас то время, когда усилия населения, бизнеса и власти должны быть консолидированы ради скорейшей победы Украины. Мы тесно сотрудничаем с областной властью и в дальнейшем продолжим оказывать им всю возможную поддержку", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Бронепластины толщиной 7-8 мм используют для плитоносок, которые будут направлены для нужд военных Полтавщины, которые сейчас защищают Украину.

Напомним, с начала войны группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь более 500 млн гривен. Средства были направлены на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, поддержку вынужденных переселенцев.

Всего с начала войны предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и пострадавшим от войны гражданам 2,7 млрд грн.

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ДТЭКПолтавская область