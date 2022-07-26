RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК передав захисникам Полтавської області ще тисячу бронепластин

Фото: ДТЕК передав захисникам Полтавської області ще тисячу бронепластин (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

ДТЕК надала Полтавській обласній військовій адміністрації ще 1000 бронепластин для потреб військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Зараз той час, коли зусилля населення, бізнесу та влади мають бути консолідовані заради якнайшвидшої перемоги України. Ми тісно співпрацюємо з обласною владою та надалі продовжимо надавати їм усю можливу підтримку", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Бронепластини товщиною 7-8 мм використають для плитоносок, що будуть направлені для потреб військових Полтавщини, які нині боронять Україну.

Нагадаємо, з початку війни група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу понад 500 млн гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, підтримку вимушених переселенців.

Загалом з початку війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни громадянам 2,7 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКПолтавская область