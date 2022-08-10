ДТЭК передал ВСУ и теробороне еще одну партию автомобилей

"Уже 175 автомобилей передали предприятия группы ДТЭК Вооруженным силам и Силам территориальной обороны. Львиная часть транспорта поступила в распоряжение военных в первые недели войны", - написал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук..

Сахарук подчеркнул, что ВСУ и теробороні были переданы внедорожники, микроавтобусы и спецтранспорт, который помогает военным выполнять боевые задачи и защищать население.

Он добавил, что ДТЭК находится в постоянном контакте с местными военными администрациями и общинами, чтобы компания могла максимально эффективной оказывать свою помощь.

Напомним, ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину передал в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь населению 527 млн грн.

В целом предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России в Украину.