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ДТЕК передав ЗСУ та теробороні ще одну партію автомобілів

Фото: ДТЕК передав ЗСУ та теробороні ще одну партію автомобілів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала Збройним силам України та силам територіальної оборони 175 автомобілів з власного автопарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Вже 175 автомобілів передали підприємства групи ДТЕК Збройним силам України та Силам територіальної оборони. Левова частина транспорту надійшла в розпорядження військових в перші тижні війни", - написав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук..

Сахарук підкреслив, що ЗСУ та теробороні були передані позашляховики, мікроавтобуси та спецтранспорт, який допомагає військовим виконувати бойові завдання та захищати населення.

Він додав, що ДТЕК знаходиться в постійному контакті з місцевими військовими адміністраціями і громадами, щоб компанія могла максимально ефективною надавати свою допомогу.

Нагадаємо, ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передав на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу населенню 527 млн грн.

Загалом підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і гуманітарні цілі 3 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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