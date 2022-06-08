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ДТЭК передал гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Днепропетровской области

Фото: ДТЭК передал гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Днепропетровской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова совместно с предприятиями "ДТЭК Энерго" передали продуктовые наборы пострадавшим от войны жителям Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Продуктовые наборы предназначены для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, а также наиболее уязвимых категорий населения.

Ранее для нужд Зеленодольской общины, что также На Днепропетровщине, Фонд Рината Ахметова и" ДТЭК Энерго " поставили 12 тонн гуманитарной помощи.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гумпомощь 491 млн грн.

Эти средства были направлены, в первую очередь, на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержку вынужденных переселенцев.

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Днепропетровская областьДТЭК