ДТЭК передал гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Днепропетровской области

Продуктовые наборы предназначены для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, а также наиболее уязвимых категорий населения.

Ранее для нужд Зеленодольской общины, что также На Днепропетровщине, Фонд Рината Ахметова и" ДТЭК Энерго " поставили 12 тонн гуманитарной помощи.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гумпомощь 491 млн грн.

Эти средства были направлены, в первую очередь, на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержку вынужденных переселенцев.