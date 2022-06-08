ДТЕК передав гуманітарну допомогу постраждалим від війни у Дніпропетровській області

Продуктові набори призначені для переселенців, що були змушені покинути свої домівки через війну, а також найбільш вразливих категорій населення.

Раніше для потреб Зеленодольської громади, що також на Дніпропетровщині, Фонд Ріната Ахметова та "ДТЕК Енерго" поставили 12 тонн гуманітарної допомоги.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гумдопомогу 491 млн грн.

Ці кошти були спрямовані, в першу чергу, на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, а також підтримку вимушених переселенців.