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ДТЕК отримав міжнародну нагороду за збереження світла в умовах війни

Фото: ДТЕК отримав міжнародну нагороду за збереження світла в умовах війни (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанію ДТЕК відзначили престижною міжнародною нагородою Platts S&P Global Energy Awards за збереження світла в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

ДТЕК отримала нагороду Corporate Impact Award за збереження світла в Україні під час повномасштабної війни.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час отримання нагороди відзначив, що ця нагорода присвячена кожному енергетику, що працюють над збереженням світла в складних і небезпечних умовах війни по всій країні, в тому числі у прифронтових регіонах, які постійно потерпають від обстрілів.

Нагадаємо, раніше Глобальний договір ООН в Україні нагородив  ДТЕК за реалізацію першої черги проєкту Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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ДТЕКЕлектроенергія