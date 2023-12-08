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ДТЭК получил международную награду за сохранение света в условиях войны

Фото: ДТЭК получил международную награду за сохранение света в условиях войны (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компанию ДТЭК отметили престижной международной наградой Platts S&P Global Energy Awards за сохранение света в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

ДТЭК получила награду Corporate Impact Award за сохранение света в Украине во время полномасштабной войны.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время получения награды отметил, что эта награда посвящена каждому энергетику, работающему над сохранением света в сложных и опасных условиях войны по всей стране, в том числе в постоянно страдающих от обстрелов прифронтовых регионах.

Напомним, ранее Глобальный договор ООН в Украине наградил ДТЭК за реализацию первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

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ДТЭКЭлектроэнергия