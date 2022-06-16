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ДТЭК оперативно восстанавливает поврежденную оккупантами инфраструктуру Кривого Рога, - Вилкул

Фото: энергетики оперативно восстанавливает поврежденную оккупантами инфраструктуру Кривого Рога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики компании ДТЭК оперативно восстанавливают энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, которая была повреждена в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула во время телеэфира.

"Хотел бы сказать спасибо сейчас нашим коммунальщикам, и водникам, и газовикам, и "ДТЭК Днепрооблэнерго". Ребята работают фактически под обстрелами, сразу после обстрелов, когда там еще все засыпано кассетными боеприпасами, восстанавливают инфраструктуру. Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу", - сказал он.

Вилкул подчеркнул, что несмотря на сложные условия сейчас энергетики восстановили всю поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение 440 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

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ДТЭККривой Рог