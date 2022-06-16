ДТЕК оперативно відновлює пошкоджену окупантами інфраструктуру Кривого Рогу, - Вілкул

"Хотів би сказати спасибі зараз нашим комунальникам, і водникам, і газівникам, і "ДТЕК Дніпрообленерго". Хлопці працюють фактично під обстрілами, відразу після обстрілів, коли там ще все засипано касетними боєприпасами, відновлюють інфраструктуру. Вся інфраструктура працює, якщо перебивають, то відновлюється одразу", - сказав він.

Вілкул підкреслив, що попри складні умови зараз енергетики відновили всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання 440 тисячам сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях.