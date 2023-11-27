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ДТЕК оновив чат-бот для більш оперативного інформування

Фото: ДТЕК оновив чат-бот для більш оперативного інформування (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У чат-ботах операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відтепер можна подати заявку на відсутність світла і перевірити її статус за декілька секунд. Чат-бот автоматично прийме інформацію про відсутність світла та надасть зворотній зв’язок про терміни його повернення після перевірки наявності аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "ДТЕК Мережі".

Щоб створити заявку на відсутність світла у будинку, необхідно виконати простий алгоритм.

Для тих, хто вперше користуєтесь чат-ботом:

  • Зайти в чат-бот оператора системи розподілу свого регіону в Telegram або Viber. Наприклад, "ДТЕК Київські електромережі"
  • Натиснути "Почати"
  • Надати свій контакт для верифікації в системі
  • Вказати номер особового рахунку
  • Натиснути "Можливі відключення"
  • Якщо за адресою не зафіксовано відключень, клікнути на "Повідомити про відсутність світла"
  • Прослідувати за подальшими вказівками чат-бота.

Якщо клієнт вже користувався чат-ботом, це вийде набагато швидше: потрібно лише натиснути на "Можливі відключення" і далі - "Повідомити про відсутність світла".

Дізнатися про статус виконання заявки можна натиснувши "Перевірити статус заявки".

За одним номером телефону може бути закріплено кілька адрес. Але на кожну адресу може бути створена лише одна активна заявка.

Раніше, щоб повідомити про відсутність світла оператору системи розподілу, клієнту потрібно було витрачати час на дзвінки до кол-центру, переписку з фахівцем на сторінці компанії у Facebook або авторизацію в особистому кабінеті.

В "ДТЕК Мережі" зазначають, що планують перевести максимальну кількість послуг і сервісів в онлайн, щоб клієнти могли прозоро й зручно вирішити будь-яке питання, витрачаючи мінімальну кількість часу.

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