ДТЭК в октябре увеличил поставки угля на ТЭС на 17%, - Минэнерго

В октябре объем поставок угля на ТЭС увеличился на 20% до 1,6 млн тонн, основной рост обеспечили поставки на ТЭС компании "ДТЭК Энерго" - 17%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики о поставках угля на ТЭС за октябрь 2021 года и октябрь 2020 года.

В октябре 2021 года на украинские ТЭС поступило 1,36 млн тонн угля украинской добычи и 235 тыс. тонн импортного угля. На станции ДТЭК было поставлено 1,2 млн тонн, на государственные ТЭС - 292 тыс. тонн, на Славянскую ТЭС компании "Донбассэнерго" - 105 тыс. тонн.