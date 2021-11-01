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ДТЭК в октябре увеличил поставки угля на ТЭС на 17%, - Минэнерго

Автор: Наталия Гурковская

В октябре объем поставок угля на ТЭС увеличился на 20% до 1,6 млн тонн, основной рост обеспечили поставки на ТЭС компании "ДТЭК Энерго" - 17%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики о поставках угля на ТЭС за октябрь 2021 года и октябрь 2020 года.

В октябре 2021 года на украинские ТЭС поступило 1,36 млн тонн угля украинской добычи и 235 тыс. тонн импортного угля.

На станции ДТЭК было поставлено 1,2 млн тонн, на государственные ТЭС - 292 тыс. тонн, на Славянскую ТЭС компании "Донбассэнерго" - 105 тыс. тонн.

Напомним, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Однако государственные ТЭС импорт начали лишь в октябре из-за чего дефицит угля усугубился.

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ТЭС