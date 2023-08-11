"ДТЕК Одеські електромережі" зазнала інформаційної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Дмитра Григор’єва у Facebook .

"На компанію ДТЕК Одеські електричні мережі здійснюється інформаційна атака. Найвирогідніше за нею стоїть ворог. В ЗМІ розповсюджуються матеріали про начебто вивід грошей компанією за кордон. Якість цього інформаційного нападу просто нікчемна", - написав він.

Григор'єв наголосив, що з перших днів війни існує заборона Національного банку України на будь-які фінансові платежі в бік іноземних компаній.

"Тож навіть технічно неможливо здійснювати якийсь нібито "вивід". Ми є ОСР - тобто оператором мереж. Ця діяльність не просто регулюється державою, ми погоджуємо усі свої видатки через затвердження структури тарифу у Регулятора", - пояснив він.

Також він додав, що такими інформаційними атаками ворог почав готуватися до енергетичного терору взимку.

"Реальні справи завжди красномовніше. А вони такі: ДТЕК Одеські електромережі вже відремонтували 1,3 тисячі кілометрів повітряних ліній, замінили 783 опори, виконали капітальний ремонт 468 трансформаторних підстанцій розподільчих та 48 трансформаторних підстанцій високовольтних мереж. Ми оновили 705 кабельних ліній та розчистили від гілок дерев та чагарників 1,2 тисячі кілометрів трас повітряних ліній електропередачі", - написав він.

Григор’єв додав, що на ці роботи компанія вже спрямувала 546.8 млн грн інвестиційної та ремонтної програми з 1.3 млрд запланованих в 2023 році.