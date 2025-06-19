ДТЕК облаштував надземну територію шахти для ветеранів з інвалідністю

Зазначається, що реалізація цього проєкту є частиною програми підтримки ветеранів на підприємствах, адже понад 4,6 тис. співробітників компанії долучилися до захисту України в лавах ЗСУ. Створення належних умов праці дає ветеранам можливість на рівних із іншими реалізовувати свої професійні амбіції, працювати та отримувати стабільний дохід.

"Ветеранів та ветеранок чи людей з інвалідністю через військові дії стає все більше і вони становитимуть значну частину українського ринку праці. Тому ми маємо бути до цього готовими та створити гідні та інклюзивні умови праці", - розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

За його словами, компанія рухається до того, щоб бути серед перших великих промислових компаній України, які системно облаштовують інклюзивне середовище для людей з інвалідністю, сприяють їхньому працевлаштуванню та професійній самореалізації

В ході реалізації пілотного проєкту було зроблено все можливе, щоб зробити робочий простір доступним, а головне – безпечним для працевлаштування людей з інвалідністю з максимально-можливою в цих умовах кількістю травм.

Також в компанії активно працюють над завершенням створення універсального інструменту - каталогу робочих місць для працевлаштування ветеранів з інвалідністю, який буде використовуватися на підприємствах компанії.