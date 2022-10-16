ДТЕК обіцяє якнайшвидше привезти обладнання для відновлення енергоінфраструктури

"Зараз же ДТЕК відновлює за власний кошт все, що відбувається. Ми купуємо і вимикачі, й інше обладнання і робимо все можливе, щоб це обладнання прийшло якомога швидше", - сказав він.

Сахарук зазначив, що наразі запасного обладнання не вистачає і частину його неможливо купити в Європі через різну специфіку енергосистем. Він вважає, що створення хабу на українсько-польському кордоні, куди західні партнери будуть поставляти обладнання, може допомогти частково вирішити цю проблему.

Він також додав, що велика кількість зруйнованого обладнання було індивідуального виробництва, під потреби конкретної електростанції чи підстанції, тому потрібен час, щоб його привезти.

"Оскільки воно індивідуального виготовлення, потрібен час, щоб купити його і привезти. Це для різних обсягів, для різного обладнання - від 6 до 9 місяців, все нове. Тому тут потрібно шукати та вживати всіх можливих заходів, щоби купити те, що є", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, 10-11 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. Напередодні за оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.