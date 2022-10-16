ДТЭК обещает оперативно привезти оборудование для восстановления энергоинфраструктуры

"Сейчас же ДТЭК восстанавливает за свой счет все происходящее. Мы покупаем и выключатели, и другое оборудование и делаем все возможное, чтобы это оборудование пришло как можно скорее", - сказал он.

Сахарук отметил, что сейчас запасного оборудования не хватает и часть его невозможно купить в Европе из-за разной специфики энергосистем. Он считает, что создание хаба на украинско-польской границе, куда западные партнеры будут поставлять оборудование, может частично решить эту проблему.

Он также добавил, что большое количество разрушенного оборудования было индивидуального производства, под потребности конкретной электростанции или подстанции, поэтому нужно время, чтобы его привезти.

"Поскольку оно индивидуального изготовления, нужно время, чтобы купить его и привезти. Это для разных объемов, для разного оборудования - от 6 до 9 месяцев, все новое. Поэтому здесь нужно искать и принимать все возможные меры, чтобы купить то, что есть", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, 10-11 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. Накануне за оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.