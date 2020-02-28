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"ДТЭК Нефтегаз" увеличит добычу газа до 5 млрд куб. м

Новости » Энергетика     28.02.2020 - 14:41
"ДТЭК Нефтегаз" увеличит добычу газа до 5 млрд куб. м
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Росту добычи будут способствовать системные инвестиции и инновации

"ДТЭК Нефтегаз" планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021 году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м. в ближайшие пять лет. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров на Украинском энергетическом форуме, передает РБК-Украина.

По его словам, росту добычи будут способствовать системные инвестиции и инновации, которые сейчас внедряются компанией. Так, благодаря применению современных технологий "ДТЭК Нефтегаз" успешно разрабатывает плотные коллекторы (залежи тайт-газа) и сократил срок бурения глубоких скважин до рекордных 3,5 месяца.

"Ежегодно инвестируя миллиарды гривен в бурение, геологию и инновации, "ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу более чем в три раза на двух месторождениях, которые находятся в зрелой стадии разработки. В следующие пять лет мы планируем выйти на новую динамику развития и утроить сегодняшний показатель", - подчеркнул Щуров.

Как отметили на форуме эксперты, второй год подряд наблюдается положительная тенденция по увеличению объемов добычи газа частными компаниями.

"В 2019 добыча частных компаний вырос на 5,05% и достиг рекордных 4,6 млрд куб. м газа", - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Напомним, доля частного сектора в общей структуре добычи газа Украины сегодня составляет 22%

Как писало РБК-Украина, в Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб, который на системной основе сможет привлекать инновации и экспертов мирового нефтегазового рынка.

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