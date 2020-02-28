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"ДТЕК Нафтогаз" збільшить видобуток газу до 5 млрд куб. м

Новини » Енергетика     28.02.2020 - 14:41
"ДТЕК Нафтогаз" збільшить видобуток газу до 5 млрд куб. м
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зростанню видобутку сприятимуть системні інвестиції та інновації

ДТЕК Нафтогаз планує наростити видобуток газу до 2 млрд куб. м у 2021 році й збільшити цей показник до 5 млрд куб. м. в найближчі п'ять років. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Щуров на Українському енергетичному форумі, передає РБК-Україна.

За його словами, зростанню видобутку сприятимуть системні інвестиції та інновації, які зараз впроваджуються компанією. Так, завдяки застосуванню сучасних технологій "ДТЕК Нафтогаз" успішно розробляє щільні колектори (поклади тайт-газу) і скоротив термін буріння глибоких свердловин до рекордних 3,5 місяців.

"Щорічно інвестуючи мільярди гривень в буріння, геологію та інновації, "ДТЕК Нафтогаз" збільшив видобуток більш ніж в три рази на двох родовищах, які знаходяться в зрілій стадії розробки. У наступні п'ять років ми плануємо вийти на нову динаміку розвитку і потроїти сьогоднішній показник", - підкреслив Щуров.

Як відзначили на форумі експерти, другий рік поспіль спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення обсягів видобутку газу приватними компаніями.

"У 2019 видобуток приватних компаній зріс на 5,05% і досяг рекордних 4,6 млрд куб. м газу", - зазначив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Артем Петренко.

Нагадаємо, частка приватного сектора в загальній структурі видобутку газу України сьогодні становить 22%

Як писало РБК-Україна, в Україні створять Технологічний нафтогазовий хаб, який на системній основі зможе залучати інновації та експертів світового нафтогазового ринку.

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