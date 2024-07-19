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ДТЕК названо одним з найкращих роботодавців України в 2024 році

Фото: ДТЕК названо одним з найкращих роботодавців України в 2024 році  (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК ввійшла в топ-3 найкращих роботодавців України за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

"Переможці - визнані галузеві лідери. Ці компанії не просто опікуються робочими місцями, а створюють справжні місця сили", - пишуть автори рейтингу. 
 
Відповідно до рейтингу, ДТЕК зайняв найвищу позицію серед енергетичних компаній України та №2 серед 50 компаній, які рейтингувались. 

Крім того, ДТЕК отримав нагороду в номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів". 

Також в рейтинг увійшли "Нова пошта", Kernel, "Київстар", "Метінвест", "Філіп Морріс", ПУМБ та інші. 
 
Нагадаємо, в ДТЕК створили програму медичного страхування ветеранів "Ветеран+". В рамках цієї страховки збільшили річну страхову суму на додаткове покриття діагностики, реабілітації та медикаментів.

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ДТЕК