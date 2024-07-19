RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК назван одним из лучших работодателей Украины в 2024 году

Фото: ДТЭК назван одним из лучших работодателей Украины в 2024 году (dtek.com)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК вошла в топ-3 лучших работодателей Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

"Победители - признанные отраслевые лидеры. Эти компании не просто занимаются рабочими местами, а создают настоящие места силы", - пишут авторы рейтинга.

Согласно рейтингу, ДТЭК занял наивысшую позицию среди энергетических компаний Украины и №2 среди рейтинговавшихся 50 компаний.

Кроме того, ДТЭК получил награду в номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов".

Также в рейтинг вошли "Новая почта", Kernel, "Киевстар", "Метинвест", "Филипп Моррис", ПУМБ и другие.

Напомним, в ДТЭК создали программу медицинского страхования ветеранов "Ветеран+". В рамках этой страховки увеличили годовую страховую сумму на дополнительное покрытие диагностики, реабилитации и медикаментов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК