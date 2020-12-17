ДТЭК назвал провокацией действия детективов НАБУ, не имеющими отношения к "Роттердам+"

Распространенная с официальных ресурсов НАБУ информация о якобы записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК является политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Топ-менеджмент и сотрудники ДТЭК никогда не участвовали в переговорах или принятии решений о назначении кого-либо на государственные должности. Все взаимодействие с руководителями отрасли и госорганов всегда велись исключительно в рамках закона и согласно наивысших стандартов комплаенса внутри компании", - говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что компания всегда поддерживала и продолжает поддерживать конструктивное взаимодействие с профессиональными государственными руководителями, которые работают исключительно на интересы отрасли и государства.

При этом детективы решили сделать "сенсацией" многочисленные переговоры топ-менеджеров ДТЭК с представителями стран-партнеров Украины, международных организаций, инвестиционных фондов о ситуации в энергетике и путей выхода из кризиса.

В компании отметили, что ДТЭК провел более 10 различных брифингов, где всегда первым стоял вопрос антикризисного управления и профессионального руководства отраслью.

"К сожалению, возможные оценочные суждения и комментарии, были перекручены детективами для продолжения безосновательных обвинений и публичного давления на компанию", - добавили в ДТЭК.

В компании также высказали сожаление, что после полного провала расследование по делу "Роттердам+", противники компании перешли к провокациям и медиа-атакам через сомнительных экспертов, мотивированных политиков, СМИ с низкими стандартами верификации информации.

"В августе дело "Роттердам+" было закрыто прокурором САП. В сентябре правомерность этого решения было подтверждено решением Высшего антикоррупционного суда, которое вступило в законную силу. Также ВАКС отклонил требования НАБУ о замене прокурора. Законность формулы "Роттердам+" была признана комплексными экспертизами и десятками исследований украинских и международных институтов и аудиторов", - подытожили в компании.

Напомним, старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко ранее заявил, что досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам+".

В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". Она была закрыта прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным.