ДТЕК назвав провокацією дії детективів НАБУ, що не мають відношення до "Роттердам+"

Поширена з офіційних ресурсів НАБУ інформація про нібито запис розмови одного з топ-менеджерів ДТЕК є політично мотивованою провокацією, яка не має ні найменшого відношення до справи "Роттердам+".

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Топ-менеджмент і співробітники ДТЕК ніколи не брали участь у переговорах чи прийнятті рішень про призначення когось на державні посади. Вся взаємодія з керівниками галузі і держорганами завжди велася виключно в рамках закону і відповідно до найвищих стандартів комплаєнсу усередині компанії", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК підкреслили, що компанія завжди підтримувала і продовжує підтримувати конструктивну взаємодію з професійними державними керівниками, які працюють виключно в інтересах галузі та держави.

При цьому детективи вирішили зробити "сенсацією" численні переговори топ-менеджерів ДТЕК з представниками країн-партнерів України, міжнародних організацій, інвестиційних фондів про ситуацію в енергетиці та шляхів виходу з кризи.

У компанії відзначили, що ДТЕК провів понад 10 різних брифінгів, де завжди першим стояло питання антикризового управління та професійного керівництва галуззю.

"На жаль, можливі оцінні судження і коментарі, були перекручені детективами для продовження безпідставних звинувачень і публічного тиску на компанію", - додали в ДТЕК.

У компанії також висловили жаль, що після повного провалу розслідування у справі "Роттердам+", противники компанії перейшли до провокацій і медіа-атак через сумнівних експертів, мотивованих політиків, ЗМІ з низькими стандартами верифікації інформації.

"У серпні справу "Роттердам+" було закрито прокурором САП. У вересні правомірність цього рішення було підтверджено рішенням Вищого антикорупційного суду, яке вступило в законну силу. Також ВАКС відхилив вимоги НАБУ про заміну прокурора. Законність формули "Роттердам+" була визнана комплексними експертизами і десятками досліджень українських і міжнародних інститутів та аудиторів", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко раніше заявив, що досудове розслідування не змогло встановити ніяких збитків від дії формули "Роттердам+".

У листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". Вона була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законною.