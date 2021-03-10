ДТЭК направит в СНБО материалы о подрывной деятельности НКРЭКУ

"Компания обратится в АМКУ с заявлением о необходимости устранить искажения рыночных механизмов, созданные регулятором (НКРЭКУ, - ред.), и в СНБО - с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий НКРЭКУ", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании подчеркнули, что текущий кризис на рынке электроэнергии - это следствие некомпетентности регулятора, манипуляций на рынке, избирательного применения европейских норм и прямого административного вмешательства в работу рынка.

В ДТЭК отметили, что вместо устранения нарушений в работе рынка, НКРЭКУ пытается переложить вину на участников рынка. Решение регулятора предписать тепловой генерации максимальный штраф из-за ситуации с запасами угля в компании назвали необоснованным и противоправным.

"К сожалению, НКРЭКУ выбрала путь поиска виновных и, пренебрегая всеми приведенными доводами, безосновательно решила наложить максимально возможные финансовые санкции по результатам проведенной проверки. Такое решение НКРЭКУ ДТЭК будет обжаловать в установленном порядке", - говорится в сообщении.