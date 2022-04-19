ДТЭК направил на поддержку армии и гуманитарные цели 324 млн гривен

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на гуманитарную помощь, поддержку ВСУ и сил территориальной обороны 324 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Средства направлены на покупку продуктовых наборов и жизненно необходимых медикаментов, средств защиты для военных и поддержку вынужденных переселенцев. Все бизнесы группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины", - сообщили в пресс-службе компании.

Для нужд ВСУ и территориальной обороны ДТЭК передала 117 автомобилей, которые используются для выполнения задач по защите населения.

Вместе с Фондом Рината Ахметова ДТЭК закупила и передала продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Лекарствами, продуктами и средствами гигиены обеспечены три детские больницы Киева, закуплено и передано в НДСБ "Охматдет" 5 сверхсовременных аппаратов для лечения ран.

Компания также организует доставку генераторов для автономного обеспечения электроэнергией для нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов.

Угледобывающие предприятия ДТЭК уже передали 350 тонн угля для нужд "Укрзализныци". Топливо используется для поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из зон боевых действий. Еще около 100 тонн передано для нужд местных общин и обеспечения теплоснабжения.

Как сообщалось, в целом около 1,4 млрд грн или почти 48 млн долларов с начала войны передали бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" на помощь Украине и украинцам.

В частности, в эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским (пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и т.д.), а также поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов (одежда, средства индивидуальной защиты, аптечки и тому подобное).