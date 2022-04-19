ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДТЕК направив на підтримку армії та гуманітарні цілі 324 млн гривень

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 18:11
ДТЕК направив на підтримку армії та гуманітарні цілі 324 млн гривень Фото: ДТЕК направив на підтримку армії та гуманітарні цілі 324 млн гривень (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну направила на гуманітарну допомогу, підтримку ЗСУ та сил територіальної оборони 324 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Кошти спрямовані на купівлю продуктових наборів та життєво необхідних медикаментів, засоби захисту для військових та підтримку вимушених переселенців. Усі бізнеси групи ДТЕК працюють у тісній взаємодії з владою та органами місцевого самоврядування для підтримки обороноздатності України", - повідомили в прес-службі компанії.

Для потреб ЗСУ та територіальної оборони ДТЕК передала 117 автомобілів, які використовуються для виконання завдань з захисту населення.

Разом з Фондом Ріната Ахметова ДТЕК закупила й передала продукти харчування для жителів Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ліками, харчами та засобами гігієни забезпечені три дитячі лікарні Києва, закуплено та передано до НДСЛ "Охматдит" 5 надсучасних апаратів для лікування ран Renasys Touch.

Компанія також організовує доставку генераторів для автономного забезпечення електроенергією для потреб лікарень та територіальних громад в низці регіонів.

Вуглевидобувні підприємства ДТЕК уже передали 350 тонн вугілля для потреб "Укрзалізниці". Паливо використовується для поїздів, які щодня евакуюють українців з зон бойових дій. Ще близько 100 тонн передано для потреб місцевих громад і забезпечення теплопостачання.

Як повідомлялося, загалом близько 1,4 млрд грн або майже 48 млн доларів с початку війни передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" на допомогу Україні та українцям.

Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої необхідності, евакуація, шелтери й т.д.), а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо).

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Гуманітарна допомога
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас