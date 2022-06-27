ДТЭК начал подготовку к отопительному сезону

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону компания ДТЭК обеспечивает стабильную добычу угля и ремонтирует блоки ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука во время телемарафона.

"Готовимся к отопительному сезону с точки зрения наличия топлива, с точки зрения наличия отремонтированного оборудования", - сказал он.

Сахарук добавил, что сейчас ДТЭК проводит ремонт оборудования своих тепловых электростанций, и уже отремонтировал 7 энергоблоков, а еще 5 находятся в ремонте.

Также в рамках подготовки к отопительному сезону компания занимается ремонтом поврежденных электросетей.

"Будем делать все возможное, чтобы во время прохождения зимы не было сбоев по выработке электроэнергии, ее поставке в населенные пункты и в дома украинцев", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя.