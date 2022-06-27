ДТЕК почав підготовку до опалювального сезону

В рамках підготовки до наступного опалювального сезону компанія ДТЕК забезпечує стабільний видобуток вугілля та ремонтує блоки ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука під час телемарафону.

"Готуємось до опалювального сезону з точки зору наявності палива, з точки зору наявності відремонтованого обладнання", - сказав він.

Сахарук додав, що наразі ДТЕК проводить ремонт обладнання своїх теплових електростанцій, та вже відремонтував 7 енергоблоків, а ще 5 знаходяться в ремонті.

Також в рамках підготовки до опалювального сезону компанія займається ремонтом пошкоджених електромереж.

"Будемо робити все можливе, щоб під час проходження зими не було збоїв щодо вироблення електроенергії, її постачання до населених пунктів та у будинки українців", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнуть вчасно.