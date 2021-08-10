ДТЕК розпочав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону
"ДТЕК Енерго" розпочала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану. Також компанія проводить переговори про поставки з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Попри підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми, фактично, вже розпочинаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі. Наступного тижня очікуємо початок поставок вугілля з Польщі. Також ведемо переговори про поставку судових партій із США. Тож, як бачимо, перші поставки вугілля для потреб генерації будуть в Україні вже в якнайближчий час", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.
Одночасно компанія наростила власний видобуток вугілля на власних шахтах до 10 млн тонн.
"В пріоритеті "ДТЕК Енерго", як надійної і відповідальної компанії, забезпечити енергетичну безпеку та стабільність проходження Україною опалювального сезону, навіть не дивлячись на кризові умови, які склалася на ринку електроенергії", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля з початку літа.
Учора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії – 37 600 тонн. Найбільше вугілля за добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку та Ладижинську ТЕС (усі - "ДТЕК Енерго").