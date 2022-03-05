ДТЭК начал импорт угля из Польши для поддержки энергосистемы

Компания "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Договорено о поставках 60 тыс. т энергетического угля из Польши. Ожидается, что оно поступит на ТЭС "ДТЭК Энерго" в течение марта", - сообщили в компании.

Договор подписан с угледобывающим предприятием Bogdanka.

"Сегодня с нами солидарен весь мир. Солидарны и энергетики, и угольные предприятия из других стран. А пока наши энергетики продолжают делать свое дело: непрерывно отпускать электроэнергию, шахтеры - добывать уголь, чтобы обеспечить топливом станции, а машиностроители ремонтируют и изготавливают технику. Своим ежедневным спокойным трудом мы приближаем победу", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

По состоянию на 4 марта в системе работает 23 энергоблока ТЭС "ДТЭК Энерго".

На складах ТЭС компании 502 тыс. т угля (без учета запасов ЛуТЕС), обеспечен регулярный подвоз угля в достаточном количестве.

Исключение составляет Луганская ТЭС, остановленная из-за военных действий и Запорожская ТЭС, пополнение составов которой сейчас приостановлено из-за повреждения пути и остановки железнодорожного сообщения в регионе.