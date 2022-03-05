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ДТЕК почав імпорт вугілля з Польщі для підтримки енергосистеми

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Субота 05 березня 2022 17:01
ДТЕК почав імпорт вугілля з Польщі для підтримки енергосистеми Фото: ДТЕК почав імпорт вугілля з Польщі для підтримки енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" домовилася про імпорт додаткових обсягів вугілля з Польщі для українських ТЕС в період військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Домовлено про постачання 60 тис. т енергетичного вугілля з Польщі. Очікується, що воно надійде на ТЕС "ДТЕК Енерго" протягом березня", - повідомили в компанії.

Договір підписаний з вугледобувним підприємством Bogdanka.

"Сьогодні з нами солідарний увесь світ. Солідарні й енергетики, й вугільні підприємства з інших країн. А поки наші енергетики продовжують робити свою справу: безперервно відпускати електроенергію, шахтарі - видобувати вугілля, щоб забезпечити паливом станції, а машинобудівники ремонтують і виготовляють техніку. Своєю щоденною спокійною працею ми наближаємо перемогу", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Станом на 4 березня в системі працює 23 енергоблоки ТЕС "ДТЕК Енерго".

На складах ТЕС компанії 502 тис. т вугілля (без врахування запасів ЛуТЕС), забезпечено регулярний підвіз вугілля у достатній кількості.

Виключення становить Луганська ТЕС, зупинена через військові дії та Запорізька ТЕС, поповнення складів якої наразі призупинене через пошкодження колії та зупинку залізничного сполучення в регіоні.

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