ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК модернізував 5 енергооб’єктів для найбільш енергодефіцитних районів в Київській області

Середа 01 листопада 2023 17:39
UA EN RU
ДТЕК модернізував 5 енергооб’єктів для найбільш енергодефіцитних районів в Київській області Фото: ДТЕК модернізував п’ять енергооб’єктів для найбільш енергодефіцитних районів в Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" завершив модернізацію п’яти енергооб’єктів найбільш енергодефіцитних районів області: Обухівського, Бучанського та Броварського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За даними компанії, оновлення обладнання допомогло енергетикам підвищити надійність електропостачання для жителів та низки соціально важливих об’єктів у цих районах.

Зокрема, на п’яти об’єктах Київської області енергетики ДТЕК замінили електрообладнання на більш потужне. Збудували нові лінії, оновили силові трансформатори, які вичерпали термін експлуатації і були морально та фізично застарілі чи зруйновані в результаті бойових дій.

Модернізацію енергооб’єктів виконали на кошти інвестиційної програми компанії. Загальний обсяг інвестицій в оновлення склав майже 295 мільйонів гривень.

"Попри війну "ДТЕК Мережі" продовжує створювати інфраструктуру для відбудови України і відновлення економіки. Ці роботи спрямовані на те, аби підвищити стійкість енергетичної інфраструктури. Завдяки будівництву нових ліній та модернізованим підстанціям, напередодні зими, ми знизили аварійні ризики та підвищили надійність роботи електромережі 110 та 10 кВ, що живить всю Київську область і зокрема, енергодефіцитних районах", - наголосив Віталій Шайда, генеральний директор компанії.

В Обухівському енерговузлі було побудовано та реконструйовано чотири лінії середньої та високої напруги, що забезпечило надійне електропостачання для понад 11,5 тис. житлових будинків і установ.

У Бучанському та Броварському районах було завершено реконструкцію двох високовольтних підстанцій. Вони потребували модернізації через зростаючий попит на нові електричні потужності та пошкодження внаслідок бойових дій.

Реконструйовані підстанції забезпечують надійне енергоживлення домівок та критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Суперзброя Ізраїлю. На що здатна ПРО Arrow 3 та чи має шанс Україна її отримати
Суперзброя Ізраїлю. На що здатна ПРО Arrow 3 та чи має шанс Україна її отримати
DAILY
Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області